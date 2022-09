Bahn will zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke bis 2035 fertigstellen

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bahn hat erstmals konkrete Zahlen zu den Verzögerungen und Preissteigerungen bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke genannt. Bahnchef Lutz sagte, man rechne mit Kosten in Höhe von rund sieben Milliarden Euro und einer Bauzeit bis 2035. Ursprünglich hätte das Projekt sieben Jahre früher und für etwa die Hälfte des Betrags fertig sein sollen. Der Bahnchef verwies unter anderem auf drastisch gestiegene Bau- und Materialkosten. Zudem gebe es noch Unsicherheiten, weil noch nicht alle Genehmigungen vorlägen. Lutz sagte, bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke handele es sich um ein "Jahrhundertprojekt". In München entstehe zusammen mit dem neuen Hauptbahnhof der modernste ÖPNV-Knotenpunkt in Europa. Bayerns Ministerpräsident Söder versicherte, die Staatsregierung halte an dem Bauvorhaben fest. Endlich lägen dazu nun Zahlen auf dem Tisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2022 14:45 Uhr