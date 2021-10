Bahn will zur Weihnachtszeit zusätzliche Sitzplätze anbieten

Berlin: Die Deutsche Bahn will in der Weihnachtszeit deutlich mehr Züge einsetzen als bisher. Wie Bundesverkehrsminister Scheuer in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mitgeteilt hat, wird das Angebot an Sitzplätzen zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember um elf Prozent steigen. Neu hinzukommen wird etwa zwischen München und Düsseldorf eine ICE-Sprinterverbindung, auch Verstärkerzüge werden eingesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 06:00 Uhr