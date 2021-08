Bahn will zehn Jahre früher klimaneutral werden

Belarussische Sprinterin Timanowskaja ist auf dem Weg nach Wien

Tokio: Die in Bedrängnis geratene belarussische Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja ist auf dem Weg nach Wien. Die Sprinterin hatte eigentlich vor, einen Direktflug nach Polen zu nehmen, wo sie um Asyl bitten will. Eine Zusage dafür hat sie aus Polen bereits erhalten. Offenbar aus Sicherheitsbedenken stieg die Sportlerin aber in letzter Minute nicht in einen Direktflug nach Warschau sondern in eine Maschine nach Österreich. Unterdessen hat das Internationale Olympische Komitee eine Disziplinarkommission in dem Fall eingesetzt. Sie ermittelt gegen zwei Funktionäre des belarussischen Verbands, die Timanowskaja nach kritischen Äußerungen vorzeitig in ihre Heimat bringen wollten. Die Sporterin hatte sich vor dem erzwungenen Flug nach Belarus an die japanische Polizei gewandt und erklärt, sie solle entführt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.08.2021 09:15 Uhr