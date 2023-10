Bahn will Streiks während der Tarifgespräche mit den Lokführern verhindern

Berlin: Schon vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn eine Art Schlichtung vorgeschlagen. Die Gespräche könnten von Anfang an von externen Beratern moderiert werden, sagte Personalvorstand Seiler. Ziel sei es, so aus der Konfliktspirale in einen Lösungsmodus zu kommen. Während die Gespräche liefen, dürfe es allerdings keine Streiks geben, so Seiler. Die Forderungen der GDL sind aus seiner Sicht unerfüllbar - finanziell wie personell. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine geringere Arbeitszeit, mindestens 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. GDL-Chef Weselsky drohte bereits mit Streiks zur Weihnachtszeit. Die Tarifgespräche sollen am 9. November starten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 14:00 Uhr