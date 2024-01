Bahn will neuen Lokführer-Streik noch gerichtlich abwenden

Berlin: Die Bahn hofft, dass sie den für übermorgen angekündigten neuen Streik der Lokführer noch gerichtlich abwenden kann. Gestern Abend kündigte der Konzern an, beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung zu stellen. Man sehe für den Ausstand keine rechtliche Grundlage, hieß es. Die GDL will den Personenverkehr der Deutschen Bahn von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 8 Uhr bestreiken. Im Güterverkehr soll der Ausstand schon morgen Abend um 18 Uhr beginnen. So soll der Druck im Tarifstreit erhöht werden, in dem es neben Geld vor allem um kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter geht. Die Bahn ist bereit, über kürzere Schichten zu reden, lehnt einen vollen Lohn dafür aber ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 06:00 Uhr