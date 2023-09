Bahn will mit gelaserten Scheiben den Mobilfunkempfang verbessern

Berlin: Die Deutsche Bahn will den Mobilfunkempfang in Regionalzügen verbessern. Dafür sollen gelaserte Scheiben zum Einsatz kommen, die durchlässiger sind für Mobilfunksignale. Nach Angaben der Bahn laufen derzeit bereits zwei entsprechende Pilotprojekte, eines davon in Bayern und zwar bei der Südostbayernbahn.- Die Fensterscheiben in den Zügen sind grundsätzlich mit einer hauchdünnen Metallschicht überzogen, um vor Wärme zu schützen. Bei der neuen Methode werden die Scheiben nachträglich mit einem Laser bearbeitet, so dass eine feine Netzstruktur entsteht, die die Mobilfunksignale besser durchlässt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 12:00 Uhr