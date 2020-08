Bahn will Maskenpflicht stärker kontrollieren

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will in den Abendstunden stärker darauf achten, dass Fahrgäste die Maskenpflicht einhalten. DB-Sicherheitschef Rischke sagte der Bildzeitung, es sei nicht hinnehmbar, dass sich Einzelne nicht an die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus hielten. Daher werde es verstärkte Patrouillen geben. Die Bahn hatte zuvor Videoaufnahmen ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass tagsüber die meisten Menschen eine Maske tragen, während spätabends die Quote nur bei etwa 80 Prozent liegt. Heute beraten wieder die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Zentrum steht die Frage, ob es eine Teilnehmer-Obergrenze für private Feste geben soll. Bisher gelten unterschiedliche Regelungen. In Berlin sind bis zu 500 Menschen bei privaten Veranstaltungen erlaubt, in Bayern hundert, in Hamburg 25.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 06:00 Uhr