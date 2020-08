Bahn will Maskenpflicht stärker kontrollieren

Proteste gegen Präsident Lukaschenko finden kein Ende

Minsk: Trotz massiver Drohgebärden von Staatschef Lukaschenko haben etwa 100.000 Menschen in Belarus gegen den autoritär regierenden Präsidenten demonstriert. Lukaschenko, der sich mit einer Kalaschnikow in der Hand in der Hauptstadt Minsk zeigte, hatte die Demonstranten zuvor wörtlich als "Ratten" bezeichnet und die Armee in Alarmzustand versetzt. Als Zeichen der Solidarität mit der Opposition bildeten Zehntausende Menschen in den baltischen Ländern Menschenketten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 01:00 Uhr