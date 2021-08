Bahn will laut Bericht GDL Corona-Prämie anbieten

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will offenbar einen neuen Streik im Personenverkehr in letzter Sekunde verhindern. Wie die "Bild am Sonntag" aus Verhandlungskreisen erfuhr, möchte der Staatskonzern möglichst bald über die sogenannte "Corona-Prämie" verhandeln, die die Lokführergewerkschaft GDL gefordert hatte. Wie hoch die Prämie ausfällt, ist noch unklar. Die GDL hatte zuletzt 600 Euro gefordert. Neue Streiks im Güterverkehr laufen seit dem Nachmittag. Im Personenverkehr sollen sie Montagmorgen beginnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 02:00 Uhr