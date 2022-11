Bahn will Kapazitäten zu Weihnachten aufstocken

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will ihre Kapazitäten zu den Weihnachtsfeiertagen aufstocken, um einen reibungslosen Reiseverkehr zu gewährleisten. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember werden dem Unternehmen zufolge täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze angeboten. Über Weihnachten kämen noch einmal 40.000 in 80 Sonderzügen dazu, sagte Fernverkehr-Vorstand Peterson der "Bild am Sonntag". Die Bahn stand zuletzt wiederholt in der Kritik, unter anderem wegen Überfüllung und Unpünktlichkeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 04:00 Uhr