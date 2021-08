Bahn will heute noch Details des erweiterten Angebots an GDL bekanntgeben

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um einen erneuten Streik im Personenverkehr auf den Schienen doch noch abzuwenden, ist die Deutsche Bahn der Lokführergewerkschaft GDL entgegengekommen. Personalvorstand Seiler kündigte an, für dieses Jahr eine Corona-Prämie für die Beschäftigten mit an den Verhandlungstisch zu bringen. Details zu dem erweiterten Angebot will die Bahn noch heute bekanntgeben. Seiler sprach von einem "starken Signal der Einigungsbereitschaft" seitens des Konzerns. Die GDL hat sich bislang nicht dazu geäußert. Die Gewerkschaft verlangt eine Corona-Prämie von 600 Euro sowie 3,2 Prozent mehr Lohn. Seit gestern haben die Lokführer im Güterverkehr die Arbeit niedergelegt. Morgen und übermorgen sind auch im Personenverkehr Streiks geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 15:30 Uhr