Bahn will GDL-Streiks gerichtlich stoppen lassen

Frankfurt: Im Tarifstreit bei der Bahn hat sich die Lage zugespitzt. Der Konzern reichte am Nachmittag einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt ein, um den Streik der Lokführergewerkschaft GDL gerichtlich stoppen zu lassen. Das Streikrecht sei ein hohes Gut, erklärte Personalvorstand Seiler. Allerdings seien Streiks nur dann zulässig, wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen. Dies sei bei den Streiks der GDL aber nicht der Fall, so Seiler. Das Arbeitsgericht Frankfurt wird voraussichtlich noch am Abend in der Sache entscheiden.

