Bahn will GDL neues Angebot vorlegen

Nachrichtenarchiv - 10.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL bis zum Wochenende ein neues Tarifangebot vorlegen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf beide Seiten. Ziel sei es, bald mit der Gewerkschaft Lösungen zu finden. Zuvor hatte die GDL von der Bahn ein Angebot bis Anfang kommender Woche verlangt. Andernfalls werde man von Montag an den nächsten Streik vorbereiten, kündigte die Gewerkschaft an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.09.2021 02:00 Uhr