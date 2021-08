Bahn will GDL kein neues Tarifangebot vorlegen

Bundeswehrmaschine evakuiert trotz Terrorgefahr weitere Menschen aus Kabul

Kabul: Ein Transportflugzeug der Bundeswehr ist am Vormittag mit 150 Menschen an Bord in Richtung Taschkent in Usbekistan gestartet. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen trotz der akuten Terrorgefahr heute noch drei weitere Rettungsflüge stattfinden. Wann die Bundeswehr ihre Mission beendet, wollte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben. Der Obmann der Grünen im Verteidigungsauschuss, Lindner, rechnet damit, dass die Evakuierung vom Kabuler Flughafen in den nächsten Stunden beendet wird. Mehrere westliche Staaten befürchten, dass der IS in der wartenden Menge vor dem Flughafen Selbstmordanschläge verüben könnte. Das britische Verteidigungsministerium sprach von glaubhaften Hinweisen, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht. Deswegen hat Dänemark am Vormittag seine Rettungsflüge eingestellt, die Niederlande beenden ihre Mission heute. Frankreich will seine Evakuierungsflüge morgen Nachmittag abschließen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 11:45 Uhr