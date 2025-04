Bahn will besser über Gleiswechsel und Anschlüsse informieren

Die Deutsche Bahn will ihre Kundinnen und Kunden künftig verlässlicher und frühzeitiger über Gleiswechsel, Halteausfälle und mögliche Anschlüsse informieren. Fällt etwa eine Haltestelle aus, sollen das die Fahrgäste im Fernverkehr in der Regel spätestens eine Stunde vorher erfahren, so eine Bahnsprecherin. Umfragen zufolge fühlen sich Reisende in diesen Bereichen häufig nicht ausreichend informiert.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.04.2025 14:00 Uhr