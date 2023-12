Bahn will bei GDL-Streik jeden fünften Fernzug fahren lassen

Berlin: Während des Lokführerstreiks ab heute abend will die Deutsche Bahn etwa jeden fünften Fernzug fahren lassen. Ein Bahnsprecher sagte, das sei das Ziel für den gesamten Fernverkehr - im Raum München werde es allerdings kaum zu erreichen sein. Auch der Regionalverkehr in Bayern werde weitgehend zum Erliegen kommen. Das sei der Witterung geschuldet. Der heute abend beginnende Warnstreik der GDL macht der Bahn auch im Güterverkehr zu schaffen. Nach ihren Angaben gibt es in Süddeutschland aufgrund des Wintereinbruchs schon jetzt einen Stau von mehreren hundert Zügen. Die GDL will mit dem Warnstreik verschiedene Forderungen durchsetzen, unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und eine Lohnerhöhung von 555 Euro im Monat. Zu weiteren Warnstreiks soll es dieses Jahr aber nicht mehr kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 10:15 Uhr