Bahn will Bauprojekte möglicherweise verschieben

Bahn deutet Umdenken bei Pünktlichkeit an: Die Deutsche Bahn ist offenbar bereit, geplante Baustellen für mehr Pünktlichkeit zu verschieben. Das dürfe kein Tabu mehr sein, sagte Technikchefin Daniela Gerd tom Markotten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Bahn will aber trotzdem daran festhalten, rund 40 viel befahrene Strecken in den nächsten Jahren grundlegend zu sanieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 11:45 Uhr