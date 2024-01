Bahn will ab Montagmorgen zum Normalfahrplan zurückkehren

Berlin: Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn endet knapp einen Tag früher als angekündigt. Darauf haben sich beide Seiten in vertraulichen Gesprächen verständigt. Wie eine Sprecherin des Bahn-Konzerns am Nachmittag mitteilte, sollen die Züge im Fernverkehr ab Montag früh wieder weitgehend nach dem Normal-Fahrplan rollen. Ähnlich soll es im Nahverkehr sein, da könne es aber regionale Unterschiede geben. Vereinbart wurde zudem, die Tarifverhandlungen nun fortzusetzen: Bis zum 3. März wollen beide Seiten nach einer Lösung suchen, bis dahin soll es keine neuen Arbeitsniederlegungen geben. Laut Bahn wurde auch vereinbart, dass Beschäftigte als Vorauszahlung einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von 1500 Euro erhalten. Die Bahn sichert der Gewerkschaft auch zu, über kürzere Arbeitszeiten im Schichtdienst und über die GDL-Forderung nach Tarifverhandlungen für den Bereich Infrastruktur zu reden. Das hatte die Bahn bisher kategorisch ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2024 16:45 Uhr