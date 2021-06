Bahn: Vorerst keine Warnstreiks

Nachrichtenarchiv - 24.06.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn wird es vorerst doch noch keine Warnstreiks geben. Das gab die Lokführergewerkschaft GDL vor kurzem bekannt. Zunächst, so die die GDL, werde es eine Urabstimmung geben, die voraussichtlich am 9. August ausgezählt werde. Danach wären dann Streiks möglich. Die Gewerkschaft hatte die letzte Tarifrunde mit der Bahn für gescheitert erklärt und mit kurzfristigen Arbeitskampfmaßnahmen gedroht. Die Deutsche Bahn wiederum appellierte an die GDL, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2021 11:15 Uhr