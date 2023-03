Bahn verzichtet künftig auf Glyphosat

Meldungsarchiv - 12.03.2023 20:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Deutsche Bahn will beim Einsatz an ihren Strecken künftig auf das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verzichten. Stattdessen werde man noch in diesem Jahr auf ein "nachhaltiges Vegetationsmanagement" umschwenken, teilte der Konzern mit. Unkraut an Bahntrassen soll dann mit Mähmaschinen und umweltschonender Pelargonsäure beseitigt werden. Die Bahn hatte schon vor vier Jahren angekündigt, kein Glyphosat mehr einsetzen zu wollen. Seither wurde nach Konzernangaben der Einsatz des Mittels reduziert und mehrere alternative Verfahren geprüft. - Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein und ist in der EU ohnehhin nur noch bis Ende des Jahres zugelassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2023 20:30 Uhr