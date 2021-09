Bahn verteidigt gerichtliches Vorgehen gegen GDL-Streik

Biden besucht Katastrophengebiet im Süden der USA

Washington: US-Präsident Biden besucht das Katastrophengebiet im Süden der USA. In den Bundesstaaten Louisiana und Mississippi kamen bei dem Hurrikan "Ida" mindestens 13 Menschen ums Leben. 800.000 Haushalte sind der Regierung zufolge weiterhin ohne Strom. Nachdem "Ida" südwestlich von New Orleans auf die Küste getroffen war, zog er abgeschwächt in Richtung Nordosten weiter. Dort kam es zu heftigen Regenfällen und schweren Überschwemmungen in New York und mehreren Bundesstaaten. In New York wurden mehr als 1.000 Häuser beschädigt. Die Feuerwehr musste außerdem 1.300 Autos abschleppen, weil sie fahruntüchtig sind. Sie pumpte darüber hinaus Krankenhäuser, Behörden und Wohngebäude leer. Die Schäden gehen in die Milliarden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 22:15 Uhr