Bahn verlegt Tarifstreit laut Weselsky ins Fernsehen

Berlin: GDL-Chef Weselsky hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach seine Gewerkschaft im Tarifkonflikt mit der Bahn nicht kompromissbereit sei. Nach seinen Worten hat die GDL Zugeständnisse gemacht - etwa beim Beginn der niedrigeren Wochenarbeitszeit. Ein Kompromiss sei bereits erzielt worden. Nun wolle die Deutsche Bahn aber einen Kompromiss vom Kompromiss und verlege die Tarifverhandlungen ins Fernsehen. Weselsky sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das System sei vom Management kaputtgespart worden, denn wenn gerade nicht gestreikt wird, sei die Bahn unpünktlich und unzuverlässig. - Nach Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts belasten die Streiks bei der Bahn und im Flugverkehr die Erholung der deutschen Wirtschaft. Präsident Fuest sagte, das Streikrecht sei wichtig, aber man müsse die Verhältnismäßigkeit beachten. Fuest verwies auch darauf, dass in Ländern wie Frankreich vier- oder fünfmal so häufig gestreikt wird wie in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 09:00 Uhr