Bahn verklagt Lokführergewerkschaft GDL

Berlin: Mitten im Tarifstreit verklagt die Deutsche Bahn die Lokführergewerkschaft GDL. Laut einem Bericht von "Bild" will der Konzern vom Landesarbeitsgericht Hessen klären lassen, ob die GDL überhaupt einen Tarifvertrag aushandeln, abschließen und streiken darf. Hintergrund ist demnach die Genossenschaft "Fair Train", eine Art Leiharbeitsfirma für Lokführer, die die GDL vergangenes Jahr gegründet hat. Beide Seiten hätten quasi mit sich selbst einen Tarifvertrag abgeschlossen. Die GDL trete gleichzeitig als Arbeitgeber und als Gewerkschaft auf, so der Bericht. Die Bahn geht davon aus, dass die GDL durch die Gründung der Leiharbeiter-Genossenschaft ihre Tariffähigkeit verloren habe. Sollte das Gericht das auch so sehen, könnte die GDL keine Tarifverträge mehr abschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 07:00 Uhr