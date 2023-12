Bahn-Verkehr soll morgen wieder normal rollen

Berlin: Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL soll der Bahn-Verkehr morgen wieder weitgehend normal rollen. Wie der Staatskonzern am Abend mitteilte, rechnet er lediglich in der Früh mit einzelnen Zugausfällen. An Fahrgäste gab es erneut die Empfehlung, sich vor Reisebeginn über die Handyapp oder auf der Internetseite der Bahn zu informieren. Der Warnstreik der GDL endete um 22 Uhr. Bis einschließlich 7. Januar gibt es laut GDL keine weiteren Arbeitsniederlegungen. Dann drohen aber unbefristete Streiks. Denn rund um Weihnachten liegt das Ergebnis der Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern über einen deutlich entschiedeneren Arbeitskampf vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 22:00 Uhr