Bahn und Lufthansa arbeiten enger zusammen

Steinmeier und Karliczek fordern mehr Gleichberechtigung

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat Männer dazu aufgerufen, sich aktiv für Gleichberechtigung einzusetzen. Im Rahmen einer Diskussion, die er und seine Frau, Elke Büdenbender, mit verschiedenen Expertinnen führten, mahnte er an, dass Digitalisierung nur gelingen könne, wenn sie weiblicher werde. Auch Bildungsministerin Karliczek kritisierte, dass man beim Thema Gleichberechtigung noch lange nicht am Ziel angelangt sei. Noch immer haben Frauen mit dem Spagat zwischen Beruf und Privatleben stärker zu kämpfen als Männer, so Karliczek. Außerdem forderte sie mehr weibliche Rollenvorbilder in Wissenschaft und Forschung. Das Zentralkomitee der Katholiken forderte ein Ende der Benachteiligung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche. Das sei nicht mehr hinzunehmen, wenn es keine theologische Begründung gäbe, so ZdK-Sprecherin Sattler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 13:00 Uhr