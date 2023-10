Bahn und Lokführergewerkschaft stehen vor schwierigen Verhandlungen

Berlin: Der Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL droht sich zuzuspitzen, noch bevor die Verhandlungen begonnen haben. Die Deutsche Bahn hat deshalb vorgeschlagen, die Tarifgespräche von Anfang an moderieren zu lassen. Bis mindestens nach den Weihnachtsferien sollte im geschützten Raum unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Streiks verhandelt und nach Lösungen gesucht werden, sagt DB-Personalvorstand Seiler. Die Forderungen der GDL summierten sich auf eine Erhöhung der Personalkosten um 50 Prozent. Das sei absolut nicht darstellbar, so Seiler. Die Gewerkschaft hatte bereits mit Streiks und Urabstimmung gedroht – noch vor der ersten Verhandlungsrunde, die am 9. November stattfindet. Die GDL fordert unter anderem eine Vier-Tage-Woche und eine 35‑Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 12:00 Uhr