Bahn und Gewerkschaft EVG wollen doch wieder verhandeln

Berlin: Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn soll es nun doch weitere Verhandlungen geben. Hat der Staatskonzern vorgestern ein neues Treffen mit der Gewerkschaft EVG noch als sinnlos bezeichnet, so nahm er am Abend ein Gesprächsangebot an. Die Gewerkschaft solle mögliche Kompromisse aufzeigen, die dann endlich zu einem Tarifabschluss führen, sagte eine Bahn-Sprecherin. Von der EVG hieß es, man sehe durchaus Möglichkeiten, eine Basis für konstruktive Verhandlungen zu finden.

