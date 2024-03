Bahn und GDL verhandeln im Tarifstreit wieder - vorerst keine weiteren Streiks

Berlin: Bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Ende der Streiks mit bundesweiten Zugausfällen ab. Konzern und Lokführergewerkschaft GDL verhandeln seit dem Vormittag wieder. Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass sie in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen können. Die GDL will bis dahin von weiteren Streiks absehen. In gleichlautenden Mitteilungen beider Seiten hieß es zudem, zu vielen Themen sei eine Verständigung erreicht worden. Die Gespräche in kleinstem Kreis und hinter verschlossenen Türen seien intensiv, aber konstruktiv. Da man Stillschweigen vereinbart habe, werde es zum Stand der Verhandlungen keinerlei öffentliche Kommunikation geben. Knackpunkt der Verhandlungen ist der Streit um eine Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 13:00 Uhr