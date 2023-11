Bahn und GDL verhandeln auch am frühen Abend noch

Berlin: Die Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn dauern auch am frühen Abend noch an. Gewerkschaftschef Weselsky ist erst am Nachmittag zu der Runde gestoßen. Er begründete das mit weiteren Verhandlungsterminen an anderer Stelle. Die Bahn lehnt die GDL-Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich weiterhin ab. Personalchef Seiler sprach von einer großen materiellen Forderung. Außerdem verwies er auf den Personalmangel. Die Gewerkschaft forderte er auf, sich anderen Themen in den Gesprächen nicht zu verweigern. Die GDL verlangt neben der Arbeitszeitverkürzung auch Lohnerhöhungen um mindestens 555 Euro im Monat und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2023 18:15 Uhr