Bahn und GDL nehmen Tarifgespräche wieder auf

Berlin: Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL kehren an den Verhandlungstisch zurück. Wie beide Seiten mitteilten, wollen sie ihre Tarifgespräche Anfang Februar wiederaufnehmen. Bis Anfang März gilt eine Friedenspflicht, bis dahin sind weitere Streiks ausgeschlossen. Ziel der Bahn ist es laut Vorstand Seiler, in dieser Frist zu einem Tarifabschluss zu kommen. GDL-Chef Weselsky nannte es zentral bedeutsam, dass die Bahn nun bereit ist, über eine Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter zu verhandeln. Zudem beendet die GDL ihren aktuellen Streik im Personenverkehr bereits in der Nacht zum Montag - und damit früher als geplant. Laut Bahn gilt von Montagfrüh an wieder der normale Fahrplan. Im Fern- und Regionalverkehr müsse man aber tagsüber noch mit Einschränkungen rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 23:00 Uhr