Bahn und GDL erzielen Tarifabschluss

Berlin: Bei der Deutschen Bahn hat der Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL ein Ende gefunden. Wie beide Seiten am Abend bekanntgaben, haben sie sich auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Weitere Streiks sind damit abgewendet. Einzelheiten der Einigung wollen die Bahn und die Gewerkschaft am Vormittag in getrennten Pressekonferenzen mitteilten. Medien berichten aber, es soll einen Durchbruch bei der Kernforderung der GDL gegeben haben, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich abzusenken. Demnach soll ein Arbeitszeitkorridor eingerichtet werden, bei dem die Beschäftigten im Schichtdienst ihre wöchentliche Arbeitszeit bis 2029 auf 35 Stunden verringern können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 08:00 Uhr