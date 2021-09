Bahn und GDL einigen sich offenbar auf Tarifvertrag

Nachrichtenarchiv - 16.09.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich offenbar überraschend auf einen Tarifvertrag geeinigt. Das hat der Bayerische Rundfunk erfahren. Geklärt wurde demnach auch, für wen die GDL bei den Beschäftigten zuständig ist. Die Lokführergewerkschaft ist bei der Bahn in vielen Bereichen nach der EVG die kleinere Gewerkschaft. Einzelheiten wollen Bahn und GDL in wenigen Minuten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt geben. Sie wurde kurzfristig anberaumt, nachdem beide Seiten in den vergangenen Tagen vertraulich verhandelt hatten. An dem Termin nehmen auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Weil und Günther, teil. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen die beiden in dem Konflikt vermittelt haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.09.2021 10:15 Uhr