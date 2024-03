Bahn und GDL beenden Tarifkonflikt

Berlin: Im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der Gewerkschaft der Lokführer haben beiden Seiten eine Einigung verkündet. Die entsprechenden Details sollen aber erst am Vormittag in zwei separaten Pressekonferenzen bekanntgegeben werden. Laut Medien haben sich der Konzern und die Gewerkschaft aber auf ein Wahlmodell zur schrittweisen Absenkung der Arbeitszeit verständigt. Demnach soll es möglich sein, die Wochenarbeitszeit bis 2029 auf 35 Stunden zu reduzieren. Wer mehr arbeiten möchte, soll dafür mehr Geld bekommen. Zudem soll es eine rückwirkende Lohnerhöhung von monatlich 420 Euro geben. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Cademartori, begrüßte in einer ersten Reaktion die Einigung. Es sei ein wichtiges Signal der Sicherheit und der Verlässlichkeit für Millionen von Pendlerinnen und Pendlern sowie für alle Reisenden während der Ostertage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 07:00 Uhr