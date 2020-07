Bahn und Freistaat stellen Investitionen ins Schienennetz vor

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bahn und Freistaat investieren gut 400 Millionen Euro in das teils in die Jahre gekommene Schienennetz. Verkehrsministerin Schreyer und Bahn-Infrastrukturvorstand Pofalla wollen heute mittag in München einen Überblick über geplante Projekte in den kommenden zehn Jahren geben. Ziel ist es, die Bahnverbindungen zwischen Stadt und Land sowie in den bayerischen Ballungszentren zu verbessern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 03:00 Uhr