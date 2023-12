Bahn und Flugverkehr in München eingestellt

München: Wegen des heftigen Wintereinbruchs sind Bahn-, Flug- und Straßenverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt. Am Flughafen München finden vorerst bis zum Mittag keine Starts und Landungen statt. Der Münchner Hauptbahnhof kann aktuell nicht angefahren werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Auch der S-Bahnverkehr um München ist eingestellt, es gibt lediglich einen Pendelverkehr auf der Stammstrecke. Auch Busse und Straßenbahnen im Nahverkehr der Landeshauptstadt bleiben in den Depots. Die Polizei Oberbayern bittet die Bevölkerung, heute zuhause zu bleiben. Obwohl die Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz sind, gibt es gerade auf vielen kleineren Straßen Probleme, vor allem durch umgestürzte Bäume. Die Polizei ruft auch dazu auf, Nebenstraßen und Waldstücke zu meiden.

