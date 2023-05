Bahn und EVG treffen sich zu dreitägigen Tarifgesprächen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht letzte Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht letzte Schauer und Gewitter, dann teils klar, teils bewölkt, im Süden später gewittriger Regen. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Am Tag unbeständig mit Sonne, Regen und Gewittern. Ab Mittwoch in Alpennähe bewölkt mit Regen, sonst weitgehend trocken bei 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 23:00 Uhr