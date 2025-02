Bahn und EVG einigen sich auf mehr Geld für Beschäftigte

Berlin: Rund 192 000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn können sich demnächst über mehr Geld freuen. Der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben sich nach eigenen Angaben auf eine Erhöhung der Gehälter um gut 6,5 Prozent in drei Stufen geeinigt. Die erste Erhöhung von zwei Prozent erfolgt demnach zum Juli dieses Jahres. Weitere 2,5 Prozent gibt es ein Jahr später. Zudem vereinbarten beide Seiten ein Zusatzgeld von zwei Prozent ab Dezember 2027. Neben Einmalzahlungen und speziellen Leistungen für Schichtarbeiter und Gewerkschaftsmitglieder hat die EVG außerdem eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2027 erreicht. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 33 Monate, von April 2025 bis Ende 2027. Die Einigung kam in der dritten Verhandlungsrunde in der Nacht auf heute ganz ohne Warnstreiks zustande.

