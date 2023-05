Bahn und EVG bereiten am Mittwoch nächste Verhandlungsrunde vor

Meldungsarchiv - 15.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG werden sich übermorgen in kleiner Runde zusammensetzen. Bei diesen Sondierungen soll die nächste Runde der offiziellen Tarifverhandlungen kommende Woche vorbereitet werden. Den Vorschlag dazu hatte die Gewerkschaft gemacht, die Bahn nahm ihn an. Ein Bahnsprecher sieht den Vergleich vor dem Arbeitsgericht zum Mindestlohn als Basis für den Einstieg in konstruktive Verhandlungen. Dann geht es um die allgemeinen Einkommens-Verbesserungen und einen Inflationsausgleich. Die Verhandlungen sind für Dienstag und Mittwoch kommender Woche angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 18:00 Uhr