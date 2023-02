Bahn-Tarifverhandlungen werden vertagt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonnig, im Alpenvorland vereinzelt trüb

Das Wetter in Bayern: Sonnig, nur im Alpenvorland noch Hochnebel, lebhafter und kalter Wind bei 1 bis 6 Grad. In der Nacht im Alpenvorland vereinzelt Nebel und Hochnebel, Tiefstwerte -3 bis -10 Grad. Morgen und am Donnerstag viel Sonne, nur im Alpenvorland gebietsweise länger neblig-trüb. Am Freitag an den Alpen bewölkt, ganz vereinzelt Schauer möglich; sonst meist sonnig bei 3 bis 12 Grad. In den Nächten 0 bis -7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 15:00 Uhr