Bahn-Stromnetz soll bei Energiewende helfen

Berlin: Die Stromnetze der Deutschen Bahn sollen helfen, künftig auch den Süden Deutschlands mit Ökostrom zu versorgen. Damit sollen Stromengpässe in Süddeutschland verhindert werden, teilte die Energiemanagement-Tochter der Bahn DB Energie mit. Im Kern gehen es darum, freie Kapazitäten im Bahnstromnetz zu nutzen, um stark belastete Leitungsabschnitte von Tennet zu entlasten. Tennet ist einer der vier Übertragungsnetzbetreiber und zuständig für die Höchstspannungsleitungen für den Überlandtransport. In einer ersten Testphase soll die Leistung von etwa acht Windrändern in Norddeutschland ins Bahnnetz eingespeist und nach Süden geleitet werden, damit dort weniger Energie aus dem Stromnetz entnommen werden muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 12:00 Uhr