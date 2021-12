Bahn stockt zu Weihnachten Angebot an Fernzügen auf

Baerbock startet Antrittsbesuche in Paris und Brüssel

Berlin: Die neue Außenministerin Baerbock startet heute eine Serie von Antrittsbesuchen in Europa. Am Vormittag will die Grünen-Politikerin in Paris den französischen Außenminister Le Drian treffen. Am Nachmittag sind in Brüssel Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell und Nato-Generalsekretär Stoltenberg geplant. Kurz vor ihrer Abreise hat sich ein möglicher Konflikt zwischen ihr und Kanzler Scholz angedeutet. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte erklärt, dass die deutsche Außenpolitik im Kanzleramt gesteuert werde. Das hatte Proteste bei den Grünen ausgelöst. Scholz sagte dazu in der ARD, die Regierung agiere gemeinsam, auch in der Außen- und Europapolitik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 06:00 Uhr