Bahn stellt wegen Orkantiefs den Fernverkehr im Norden ein

Berlin: Die Deutsche Bahn hat wegen des Orkantiefs "Ylenia" im gesamten Norden den Fernverkehr eingestellt, die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis zum Mittag gelten. Die Lufthansa strich für heute 20 Flüge, davon viele in Hamburg. Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten am frühen Morgen von zahlreichen Einsätzen. In Bayern ist bei Tausenden Haushalten der Strom ausgefallen. Der Betreiber Bayernwerk Netz verzeichnete nach eigenen Angaben 10.000 Betroffene. In den meisten Fällen wurde die Versorgung demnach schnell wiederhergestellt, bei anderen dauert es noch. Ursache für die Ausfälle seien häufig auf Leitungen gestürzte Bäume. Die Polizei im Freistaat hat etliche Einsätze wegen umgestürzter Bäume, Bauzäune und Straßenschilder gemeldet. In Germering wurde ein Mann durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Bis zum Mittag soll sich der Sturm legen, allerdings wird schon für morgen das nächste Orkantief erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 09:00 Uhr