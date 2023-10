Bahn stellt überarbeitete Linienführung für Brenner-Nordzulauf vor

Rosenheim: Die Bahn hat ihre überarbeiteten Pläne für den Nordzulauf zum Brenner-Basistunnel vorgestellt. Demnach wurden die bisherigen Entwürfe für die Landkreise Ebersberg und Rosenheim in fünf Punkten geändert. So soll der Tunnel bei Lorenzenberg im Landkreis Ebersberg um zwei Kilometer verlängert werden. In Ostermünchen entschieden sich die Planer dafür, den Bahnhof zu verlegen - entgegen einem Votum des Gemeinderates. Im Rosenheimer Norden sollen sich Brücken und Dämme abwechseln, was laut Bahn zu einem geringeren Flächenverbrauch führt. Die Bahn erklärte, ihre Planungen seien jetzt abgeschlossen. Nun sei es an der Region zu überlegen, welche Änderungswünsche sie in den Deutschen Bundestag einbringen möchte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2023 16:00 Uhr