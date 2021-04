Bahn spricht Zugfahrverbote gegen Maskenverweigerer aus

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn geht konsequent gegen Maskenverweigerer vor und hat erste bundesweite Zugfahrverbote verhängt. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, wurden die Verbote in besonders drastischen Fällen ausgesprochen, etwa gegen eine Gruppe von Corona-Leugnern, die sich in einem Zug dabei filmte, wie sie ohne Maske andere Passagiere belästigte. Wer ein solches Verbot bekommen hat, darf sechs Monate lang nicht mit der Bahn im Regional- oder Fernverkehr reisen oder einen Bahnhof betreten. Sollten Betroffene erwischt werden, kann die Bahn Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 12:00 Uhr