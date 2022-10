Bahn spricht nach technischer Störung von Sabotage

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sabotage ist wohl der Grund für die folgenschwere technische Störung bei der Deutschen Bahn. Nach Angaben des Unternehmens wurden Kabel beschädigt, die - so wörtlich - "für den Zugverkehr unverzichtbar sind". Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen. Am Morgen war das digitale Zugfunksystem der Bahn ausgefallen. Die Störung hatte zur Folge, dass der komplette Fernverkehr und teilweise auch der Regionalverkehr in Norddeutschland über Stunden eingestellt werden mussten. Tausende Reisende strandeten an den Bahnhöfen. Inzwischen ist die Störung behoben und der Zugverkehr läuft wieder an. Allerdings ist weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 14:00 Uhr