Bahn spricht an zweitem Streiktag von stabilem Notfahrplan

Berlin: Am zweiten Tag des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL spricht die Bahn von einem stabilen Notfahrplan. Vorstandsmitglied Berk sagte mit Blick auf den Fernverkehr, hier sei ein Fünftel der Züge im Einsatz. Man könne auch während des Streiks reisen. Auf den Hauptstrecken setze man längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein. Im Regionalverkehr kommt es ebenfalls zu Einschränkungen, die jedoch unterschiedlich stark ausfallen. In Nürnberg nahm GDL-Chef Weselsky an einer Protestkundgebung seiner Gewerkschaft teil und erneuerte dabei seine Kritik an der Verhandlungstaktik der Bahn. Er wies darauf hin, dass seine Gewerkschaft mit 18 Eisenbahnunternehmen bereits Tarifverträge geschlossen habe - überwiegend ohne Streiks.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 20:00 Uhr