Bahn soll zusätzliche Milliarden aus Klimafonds bekommen

Berlin: Die Deutsche Bahn soll zusätzliche Milliarden aus dem Klima- und Transformations-Fonds bekommen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur will der Bund bis zum Jahr 2027 insgesamt 12,5 Milliarden Euro in die Bahn investieren, und weitere drei Milliarden Euro soll das bundeseigene Unternehmen selbst aufbringen. Das Schienennetz der Bahn ist teils marode und soll in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden. Rund 30 Milliarden Euro will der Bund laut dpa bis 2027 durch eine Reform der LKW-Maut einnehmen. Diese Summe soll überwiegend in die Schiene investiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 06:00 Uhr