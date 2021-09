Bahn sieht nur geringe Streikbeteiligung außerhalb des Zugpersonals

Französischer Schauspieler Jean-Paul Bemondo ist tot

Paris: Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist tot. Er starb nach Angaben seines Anwalts im Alter von 88 Jahren. Belmondo zählte in seiner Glanzzeit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern in Europa. Er drehte über 80 Filme. Schlagartig berühmt wurde er 1960 in dem Film „Außer Atem“. Belmondo drehte im Anschluss weitere ernsthafte Werke mit Regisseuren der "Nouvelle Vague" wie Jean-Luc Godard und Francois Truffaut. Gleichzeitig wurde Belmondo auch in Komödien sowie in Krimi- und Actionfilmen populär. Dazu zählen etwa "Der Teufel mit der weißen Weste", "Abenteuer in Rio" und "Der Profi." Für sein Lebenswerk erhielt er 2011 die Goldene Palme der Filmfestspiele in Cannes, 2016 einen Goldenen Löwen in Venedig und 2017 einen Ehren-Cesar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 18:00 Uhr