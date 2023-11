Bahn sieht "keinen Spielraum" für Arbeitszeitverkürzung

Berlin: Die Deutsche Bahn lehnt die Forderung der Lokführergewerkschaft GDL nach einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich weiterhin ab. Es handle sich zum einen um eine "große materielle Forderung", sagte Bahn-Personalchef Seiler vor der heutigen Tarifverhandlung. Vor allem aber mit Blick auf den, so Seiler, "sehr, sehr knappen Arbeitsmarkt" gebe es da "keinen Spielraum". Die GDL fordert eine Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter von derzeit 38 auf 35 Stunden. Zudem mindestens 555 Euro mehr Gehalt plus 3000 Euro Inflationsprämie. GDL-Chef Weselsky hatte schon im Vorfeld klar gemacht, dass die Arbeitszeitverkürzung für ihn entscheidend sei. Der nächste Warnstreik, so der GDL-Chef, komme bestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 15:00 Uhr