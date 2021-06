Bahn setzt erstmals XXL-ICE ein

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Deutschen Bahn gilt ab heute der Sommerfahrplan und im Zuge dessen wird das ICE-Angebot ausgeweitet. Nach Angaben des Konzerns werden mehr ICEs in beliebten Ferienregionen eingesetzt und täglich mehr als 10.000 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Neu ist ein sogenannter XXL-ICE. Er ist 374 Meter lang und bietet Platz für mehr als 900 Fahrgäste. Der XXL-ICE fährt laut Bahn von Hamburg über Hannover und Frankfurt am Main bis in die Schweiz nach Basel, Zürich und Chur. Auch auf der Route Hamburg-Dortmund-Köln-Frankfurt Flughafen-Stuttgart-München ist er unterwegs. Die zusätzlichen Sitzplätze dienen aktuell auch dazu, dass trotz steigender Fahrgastzahlen Corona-Sicherheitsabstände eingehalten werden können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 10:30 Uhr